Sensations fortes à Adventure Valley avec la plus grande tyrolienne du Benelux

Au cœur de l’Ardenne, Adventure Valley, le plus grand parc aventure de Belgique, offre son lot de sensations fortes, d’audace et de plaisir ! Nathalie Guirma y expérimente un parcours accrobranche, une folle descente en Tubing Slide et se lance dans le vide au Superfly, la plus grande tyrolienne du Benelux avant de tester l’espace Indoor, nouvellement construit.