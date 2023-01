Sénégal : une collision entre deux bus fait 38 morts et une centaine de blessés, un deuil national de trois jours décrété

Un conseil interministériel se tiendra lundi pour "la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs". Le procureur de la République de Kaolack a donné des précisions sur la cause du drame : "selon les premiers éléments de l’enquête […], un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l’éclatement d’un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse". Le magistrat évoque un "bilan provisoire" de 38 morts et 78 blessés, dont des cas graves. Les pompiers avaient dans un premier temps évoqué un bilan de 38 morts et 87 blessés.