Sénégal : l'opposant Sonko "introuvable", selon son parti

L'opposant Ousmane Sonko, engagé depuis deux ans dans un bras de fer avec le pouvoir en vue de la présidentielle de 2024, est "introuvable" dimanche soir, a dit dans un communiqué son parti Pastef.

M. Sonko, candidat déclaré à la présidentielle mais menacé d'inéligibilité par des affaires judiciaires qu'il dénonce comme un complot de l'État, n'a plus donné de nouvelles publiques depuis plusieurs heures. Il a entrepris vendredi dans le sud du pays une marche de retour vers Dakar. Le convoi a drainé des foules de jeunes supporteurs enthousiastes et été émaillé de heurts entre jeunes et forces de sécurité, dans lesquels un homme a été tué.

Alors que M. Sonko documente volontiers ses faits et gestes en direct sur les réseaux sociaux et en a fait de même les deux premiers jours de son voyage, il n'a rien posté sur celui-ci dimanche.

"Le président Ousmane Sonko est introuvable et injoignable depuis plusieurs heures", s'est alarmé son parti dans un communiqué. Le parti se réserve "de réagir face à toute atteinte à son intégrité physique, son emprisonnement ou son assignation à résidence".

Plusieurs officiels gouvernementaux ainsi que les avocats de M. Sonko, interrogés par l'AFP sur la situation de l'intéressé et son éventuelle arrestation, n'ont pas répondu.