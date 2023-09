Sénégal : l'opposant Ousmane Sonko a "suspendu" sa grève de la faim

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, a "suspendu" sa grève de la faim entamée depuis plus d'un mois, a annoncé samedi un porte-parole de son parti.

M. Sonko, dont le rapport de force avec le pouvoir et la justice tient le Sénégal en haleine depuis plus de deux ans, avait annoncé avoir entamé sa grève de la faim le 30 juillet. Il est hospitalisé à Dakar depuis le 6 août.

Plusieurs appels, émanant notamment de chefs religieux très influents au Sénégal, un pays majoritairement musulman, ont été ces derniers jours lancés pour qu'il arrête sa grève de la faim alors que ses militants et sympathisants réclamaient sa libération.

"Ousmane Sonko vient de suspendre sa grève de la faim", a annoncé le responsable de la communication du parti de M. Sonko, El Hadji Malick Ndiaye, dans un message publié sur sa page Facebook et sur X (anciennement Twitter), transmis également samedi matin à l'AFP et sans plus de détails sur les circonstances de cette décision. Les avocats de M. Sonko ont ces derniers jours lancé plusieurs alertes sur la dégradation, selon eux, de son état de santé.

Ils ont annoncé que la vie de leur client, "admis en réanimation" dans un hôpital de Dakar depuis le 17 août, était "en péril" et invité l'Etat "à prendre en urgence toutes mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un drame", dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de vendredi à samedi.

M. Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a été déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineure et condamné à deux ans de prison ferme. Ayant refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de la présidentielle, il a été condamné par contumace.