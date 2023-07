Sénégal : l’opposant Ousmane Sonko a été arrêté, annoncent des membres de son parti

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté vendredi, ont indiqué deux membres de son parti, sans qu’aucune raison précise n’ait été donnée pour cette interpellation.

"Ousmane Sonko a été arrêté, il y avait des gendarmes devant chez lui", a déclaré Ousseynou Ly, porte-parole du parti Pastef de M. Sonko. Djibril Gueye Ndiaye, chef du protocole de l’opposant, a indiqué que la gendarmerie était "venue le prendre". Un haut responsable de la sécurité a confirmé que M. Sonko a été arrêté sans toutefois en dévoiler la raison. L’arrestation a eu lieu vendredi en fin d’après-midi. "Ousmane Sonko vient d’être enfermé à la cave du Tribunal", a écrit l’avocat français Juan Branco, qui défend l’opposant sénégalais, dans un message sur Twitter. Les barrages policiers installés devant le domicile de l’opposant depuis le 28 mai pour des raisons "d’ordre public et de sécurité nationale" avaient été levés lundi.

Ousmane Sonko a été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l’état, selon ses avocats et des juristes. Sa condamnation a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l’opposition. Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana, avait indiqué récemment que la décision d’arrêter ou non l’opposant revenait au procureur de la République. Le ministre de la Justice avait affirmé juste après sa condamnation que M. Sonko pouvait être arrêté "à tout moment".