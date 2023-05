Seneffe : visite du roi Philippe au cœur de la formation aux métiers de la chimie et des sciences de la vie

Le roi Philippe a rendu visite ce jeudi à Aptaskil, le Centre de compétence du Forem aux métiers de la chimie, de la biopharmacie et des biotechnologies basé dans le zoning de Seneffe. Le Souverain a notamment visité les "salles blanches" de bio production et le hall de formation chimie du centre. Il s'est entretenu avec les responsables du centre, avec les apprenants et enseignants ainsi qu'avec des chefs d'entreprises du secteur de la biopharmaceutique. "Le Centre de compétences Aptaskil a redimensionné ses capacités pour toujours mieux répondre aux besoins croissant du secteur wallon de la chimie et des sciences de la vie", a indiqué sa directrice générale, Isabelle Legentil.

Un secteur générateur d'emplois

L'importance du secteur de la chimie et des sciences de la vie en termes d'emplois n'a cessé de grandir ces dernières années. Le Centre de compétence hainuyer forme jusqu'à 4.300 demandeurs d'emploi, travailleurs et étudiants par an au moyen de 130 modules d'apprentissage aux métiers de la production. Le taux d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi formés chez Aptaskil est supérieur à 85 %. "Le nombre d'emplois a augmenté de près de 40 % en 10 ans dans le secteur biotech et biopharma en Wallonie et à Bruxelles, avec près de 5.000 postes supplémentaires", ont indiqué les instances d'Aptaskil. "Le secteur de la chimie et des sciences de la vie est l'un des plus porteurs en termes d'emplois, avec quasiment 33.000 postes en Wallonie et à Bruxelles en 2022."

D'après les résultats de l'enquête emploi annuelle de la Fédération sectorielle, Escenscia Wallonie-Bruxelles, près de 2.200 postes sont à pourvoir dans le secteur en 2023.