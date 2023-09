Seneffe: une décharge à ciel ouvert sur le site de l’entreprise Euro-Snef Contain

Des citoyens se sont inquiétés du volume et du type de déchets entreposés sur le site de l’entreprise de terrassement Euro Snef Contain. Il y a quelques jours, la police et l’auditorat du travail sont donc descendus sur les lieux et ont découvert une véritable décharge : des bidons de produits chimiques, du plastique, des gravats et de l’amiante étaient entreposés. Des détritus "pour lesquels apparemment ils ne sont pas en règle" précise Michel Scheys, l’échevin de l’environnement "les déchets étaient mis comme ça, tels quels, en vrac, sans aucune protection, à même le sol, à l’air libre, alors que tout ça aurait dû être mis dans un dans un endroit très confiné". L’amiante doit être traité de manière très particulière, car les poussières d’amiante sont dangereuses pour la santé : inhalées, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves.

D’après les premières estimations "on parle de plusieurs dizaines de mètres cubes d’amiante" explique Michel Scheys "un géomètre a été appelé pour justement mesurer les différents cubages des différents produits qui sont stockés là.". Des scellés ont été posés, ce qui signifie que les déchets ne seront pas enlevés tout de suite. La commune rassure, il n’y a pas de danger pour les habitants "la première maison se trouve à plusieurs centaines de mètres" rassure l’échevin de l’environnement " cela dit, il faudra analyser les produits entreposés pour s’assurer qu’il n’y a pas de pollution des sols."