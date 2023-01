Seneffe : plusieurs millions d’euros pour former aux métiers de la chimie et de la Biotech

1400 mètres carrés supplémentaires, tout neuf. Les nouveaux locaux du centre de compétence "Aptaskill" situé à Seneffe ont été inaugurés. 2 ans et demi de travaux, près de 8 millions d’investissements. Pour former des gens aux métiers de la chimie et de la biotech. L’an dernier, 3000 personnes ont été formées dans ce centre. Des demandeurs d’emploi, des étudiants ou encore des ouvriers.

Formation sans diplôme

Pour Isabelle Legentil, la directrice d’Aptaskill, il ne faut pas nécessairement avoir fait des études pour travailler dans la biotech : "Il ne faut pas avoir un bac + 5 pour travailler dans ce secteur. Nous formons des techniciens de production et tout le monde a sa place, notamment les personnes qui n’ont pas de diplôme d’humanité. Elles sont les bienvenues pour ce type de métier".

De la demande

Pour Ingrid Bouillard, directrice territoriale pour le Forem Hainaut, l’investissement est conséquent, mais il en vaut la peine : "Le secteur est très porteur d’emplois, c’était déjà le cas avant le Covid mais ça s’est accentué. Aujourd’hui, on est sur une prévision de croissance d’environ 2000 emplois par an sur 5 années. C’est quasiment le seul secteur où on a une croissance positive".

A terme, Aptaskill devrait former environ 5000 personnes par an.