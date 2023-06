Seneffe, nouveau pôle de la médecine nucléaire

Telix vient d’inaugurer son nouveau site de recherche et de production dans le parc industriel de Seneffe, 5 ans après son arrivée en Belgique. La société australienne avait été attirée par la "Radiopharma Valley" de Wallonie, cet écosystème d’entreprises, d’universités et de centres de R&D spécialisés dans le domaine de la médecine nucléaire. "C’est unique au monde, on ne voit ça nulle part ailleurs. Et la localisation est d’autant plus stratégique qu’elle se situe au cœur de l’Europe", explique Raphaël Ortiz, responsable des activités européennes.

L’entreprise pharmaceutique a acquis en 2020 un site qu’il a fallu dépolluer, car il y subsistait des déchets nucléaires et deux cyclotrons, héritage d'activités passées. Elle y a ensuite construit ses nouveaux locaux. Et aujourd’hui, Telix est prête à entamer ses nouvelles activités. "C’est notre 1er site industriel de cette taille, et c’est clairement le joyau de la couronne", se réjouit Raphaël Ortiz.

Plus de 14 millions d’euros ont déjà été investis, dont environ 10% de subventions régionales publiques. 70 emplois sont annoncés. Mais Telix promet d’autres développements futurs à Seneffe, grâce aux chiffres de croissance annoncés dans ce secteur de pointe.