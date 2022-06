Seneffe : "La Marlette" recherche des moniteurs sportifs

Les opérateurs touristiques et sportifs se préparent à leur saison d’été et se cassent parfois la tête. Les travailleurs saisonniers sont devenus de plus en plus rares. L’Adeps, qui organise des stages pour les enfants recherche des moniteurs un peu partout et c’est notamment le cas à Seneffe, au centre sportif "La Marlette".

"Même si nous avons un noyau dur de moniteurs, constate Sandy Barbieux, le directeur faisant fonction du Centre. A 3 semaines du début des stages, il me manque 5 moniteurs pour des stages du mois d’août et donc chaque jour on passe des heures à tenter de trouver ces perles rares notamment en contactant les autres centres Adeps."

Le nombre de moniteurs nécessaire dépend du sport.

L’escalade, par exemple, demande beaucoup plus d’encadrement que du simple multisport.



Avec ses 7 ans d’expérience, Guillaume est très demandé dans le secteur : "Je pourrais changer de lieu aller à Mons, à Péronnes, à Charleroi dans un autre centre. Ils sont tous demandeurs et en manque mais je préfère rester ici à "La Marlette" où j’ai mes habitudes. Mais c’est clair qu’on est vraiment tout juste."



Pour le moment pas question d’annuler des stages à "La Marlette". Si jamais la direction ne trouve pas suffisamment de personnel, les enfants pourraient être réorientés vers des disciplines moins gourmandes en moniteur.