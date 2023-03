Sénéchal sur le bicarbonate : "Ce n'est pas un produit magique, j'ai foutu en l'air mon Tour des Flandres à cause de ça"

Le Bicarbonate de soude nouvelle star du peloton ! Il est sur toutes les lèvres alors que tous les coureurs tentent de tuer la polémique dans l’œuf… La substance bien connue de tous pour le nettoyage ou la cuisine permet aux coureurs d’éviter ou de limiter les crampes dans certaines circonstances. De nombreuses équipes en prennent depuis des années mais le bicarbonate fait parler de lui parce qu’il est utilisé par l’équipe qui gagne tout cette saison, Jumbo-Visma. L’équipe néerlandaise est parvenue à faire développer une version du bircabonate sans ses effets secondaires (ballonnements, diarhée). Voilà qui aurait bien été utile à Florian Sénéchal l'an dernier. Le coureur de Soudal Quick - Step à qui le produit ne convient pas mais qui défend totalement les Jumbo, il a répondu aux questions de Samuel Grulois.

"L’année dernière j’ai foutu en l’air mon Tour des Flandres à cause du Bicarbonate de soude. Il y a des coureurs qui le tolèrent, d’autres qui ne le tolèrent pas. Moi je ne l’ai pas toléré, j’avais un ventre énorme, je devais ouvrir ma combinaison alors qu’il ne faisait que sept ou huit degrés. Moi quand je le prends ça ne va pas et je prends deux kilos d’eau. C’est juste un support, on ne va pas dire que c’est un produit magique" le coureur français refuse la polémique "On compare ça à du dopage, c’est ridicule. Il faut quand même donner une claque aux gens qui font des articles stupides. Jumbo-Visma en prend mais ils ont aussi passé trois semaines à Ténérife en s’entraînant à la perfection. Ils ont une hygiène de vie assez stricte. On dit Jumbo mais ils ont 'copié' Ineos d’il y a dix ans et ont fait encore mieux. On peut faire pareil maintenant en 'copiant' Jumbo et en faisant encore mieux, un jour ou l’autre une équipe va faire mieux qu’eux en prenant exemple sur eux. Le Bicarbonate c’est juste pour les crampes. Quand il fait très chaud c’est bien mais il faut faire attention avec ça parce que tu peux juste prendre deux kilos d’eau et avoir des crampes d’estomac comme ça m’est arrivé au Tour des Flandres l’an dernier."

Le coureur a l'honnêteté de reconnaître la supériorité de l'équipe Jumbo actuellement, et pas uniquement en ce qui concerne le bicarbonate : "Nous, on prend du bicarbonate aussi mais ce n’est pas pour ça qu’on gagne toutes les courses comme eux le font. C’est juste un supplément, et ils ont peut-être perfectionné la chose mieux que nous. C’est toujours en faisant des erreurs qu’on apprend. On doit copier les autres, mais en les copiant on doit aussi prendre un temps d’avance sur eux. Ça se joue comme ça. On peut toujours comparer le vélo à la Formule 1. Quand on regarde, les écuries se copient entre elles, et s’il y en a un qui triche ils vont le répéter à la fédération mais l’année d’après ils auront fait la même voiture en encore mieux. Je ne pense qu’il ne faut pas critiquer ceux qui gagnent quand il n’y a pas de preuves solides on ne peut pas critiquer un coureur. On a critiqué Christophe Laporte qui est un ami à moi. Ça m’a emmerdé de voir ça. Je sais que c’est un mec droit dans ses baskets."

Dans un milieu au lourd passif comme celui du cyclisme, chaque produit est scruté et suspect : "On traîne un peu le lourd fardeau des erreurs du passé. On était encore à l’école primaire dans ces années-là. Nous, on n’y peut rien. On prend le maximum pour être bon sur le vélo, et s’il faut prendre du bicarbonate on prendra du bicarbonate. On prend ce qui est autorisé mais s’il ne fallait rien prendre, juste de l’eau et une banane, on prendrait de l’eau et une banane. Je préfère ne pas gagner de course, avoir une carrière normale que tricher, ruiner ma famille, mon nom, mon honneur, et le payer toute ma vie. C’est ridicule. Beaucoup de coureurs en sont conscients. Il faut arrêter de chercher la petite bête et chercher à faire des vues."