Sénéchal avant Paris-Roubaix : "Lefevere ne nous a pas engagés pour faire des photos sur Instagram"

"On a encore le mental, on ne lâche pas l’affaire !" Florian Sénéchal a bien l’intention de s’illustrer sur ses terres dimanche à Paris-Roubaix pour aider son équipe Quick-Step Alpha Vinyl à se ressaisir sur les courses d’un jour.

Si la formation belge a déjà remporté 18 courses depuis le début de la saison, seulement 2 succès sont arrivés sur des courses d’un jour (Kuurne-Bruxelles-Kuurne et Milan-Turin). Trop peu pour une équipe qui est habituée à ne laisser que des miettes à ses adversaires à cette période de l’année.

Jeudi en conférence de presse, le patron de Quick-Step Patrick Lefevere avait d’ailleurs appelé ses coureurs à "inverser la tendance", estimant notamment qu’ils n’avaient "plus d’excuses" après une période marquée par maladies et blessures.

Des paroles que ses coureurs semblent avoir bien intégrées. "C’est vrai qu’on a eu une année un peu difficile sur les classiques mais mentalement on est toujours à 100%. On a plus de pression mais souvent c’est la pression qui fait la réussite. On est mi-avril. Le vélo ça peut changer et Paris-Roubaix est une course spéciale. Je pense qu’on peut redistribuer un peu les cartes dimanche", a expliqué Florian Sénéchal au micro de Jérôme Helguers.

ça va taper encore plus dans la trouée d’Arenberg

Le Français a bien pris ce 'coup de pression' de la part de son boss. "Forcément, Patrick veut toujours gagner. Il ne nous engage pas pour faire des photos sur Instagram. Il est dur avec lui-même, il est dur avec le staff et il est dur avec les coureurs. C’est cette pression qui fait la réussite."

Régional de l’épreuve, Sénéchal nous a signalé une des difficultés supplémentaires que les coureurs auront sous leurs roues dimanche. "Ils ont bien nettoyé la Trouée d’Arenberg l’an dernier. Ce qui fait qu’il y a un gros écart entre les pavés. Il y a des pavés qui ressortent et d’autres qui s’enfoncent dans la terre, ce qui fait que ça tape encore plus. Ça fait un peu comme des nids-de-poule." Un passage clé à 95 km de l’arrivée qui risque donc de faire des dégâts au sein du peloton.