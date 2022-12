Sénat : l’opposition vote contre le budget 2023

Le Sénat a approuvé vendredi son budget 2023. Les partis de l’opposition fédérale -la N-VA, le Vlaams Belang, le PTB et les Engagés- ont voté contre. Ils ont fait remarquer que l’économie attendue par le gouvernement fédéral de 7,5 millions d’euros n’était pas au rendez-vous et que le budget fédéral prévoyait 35 millions d’euros pour le Sénat alors que l’assemblée demande 41 millions.

Les dépenses de la Haute assemblée sont budgétées à hauteur de 46,8 millions d’euros. Celle-ci demande pour ce faire une dotation fédérale de 41 millions, le reste étant couvert par les réserves qu’elle a constituées et qui baisseront de 19,5 millions à 13,7 millions l’an prochain, ressort-il du rapport du Bureau du Sénat. La plus grande partie du budget -78%- est consacrée aux salaires. Le personnel contractuel et statutaire prend 47% de cette part et les collaborateurs politiques 25%. Les dépenses pour les sénateurs cooptés représentent 2,7%, les subsides 8%, les frais de fonctionnement 8,7% et les investissements 5%.

L’indexation a mené à une forte augmentation des salaires et indemnités. Le Bureau a décidé de diminuer les frais de personnel de 2%, soit 760.000 euros d’économies. Les frais de fonctionnement et les subsides seront gelés. Les coûts énergétiques ont été multipliés par trois pour atteindre 750.000 euros et seront couverts par les réserves pour un montant de 500.000 euros.