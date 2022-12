Sempé et le Petit Nicolas s’exposent à la Fondation Folon

Jusqu'au 15 janvier prochain, la Fondation Folon à la Hulpe accueille le travail de Jean-Jacques Sempé, père du Petit Nicolas. Cette exposition rétrospective plonge dans l'univers malicieux et espiègle du dessinateur français : de ses premiers dessins de presse à ses collaborations avec le célèbre magazine de la Grosse Pomme. Au cours de sa carrière, il deviendra l'un des plus prolifiques collaborateurs de The New Yorker avec 112 couvertures réalisées de 1978 à 2018. Dans un parcours riche de 120 dessins originaux, la Fondation en collaboration avec la galerie Martine Gossieaux (Paris) rend hommage à l'homme qui a marqué l'histoire du dessin.

Mes personnages sont des petits personnages comme vous et moi, qui cherchent seulement à se débrouiller dans la vie.

Jean-Jacques Sempé

Né en 1932, Jean-Jacques Sempé grandit à Bordeaux dans une famille modeste. Dû au manque de moyens de ses parents, il est sans accès aux livres et trouve refuge dans la radio. Dès ses douze ans, il crayonne, et à dix-neuf ans, il voit déjà ses premiers dessins publiés dans le quotidien Sud-Ouest. Parti pour Paris, il entame sa collaboration avec l'hebdomadaire belge Moustique, revue née à l’instigation de la maison d’édition Dupuis. Charles Dupuis dira d'ailleurs à son propos dans une note interne : " Ce dessinateur est très doué et je suis persuadé qu’il arrivera un jour à la hauteur de Franquin. "

C'est entre les pages de Moustique qu'est né le Petit Nicolas. À la demande du directeur de la revue, le petit garçon sans prénom devient le personnage principal d'un récit illustré. En collaboration, René Goscinny et Sempé donne vie à ses aventures qui seront par la suite transformées en livres. Au total, c'est plus de 15 millions d’ouvrages vendus en 45 pays.

Avec le temps, le dessin d’humour, sensible et espiègle ne cherche plus qu'à faire rire mais aussi à faire réfléchir, à questionner. Une manière bien à Sempé de manier la tendresse tranchante.

Informations pratiques

Prix d’entrée (expo + musée): 15€ adultes, 11€ seniors de plus de 65ans, 5€ jeunes de 6 à 26 ans

Fondation Folon

Drève de la Ramée 6A, 1310 La Hulpe