L’Amérique fascinait et amusait Sempé, c’est certain. Il croquait avec férocité les vieilles rombières aux lunettes carrossées comme des Cadillacs, ou ces hommes d’affaires puissants, dominant satisfaits, de la fenêtre de leur bureau, l’étendue sous leurs pieds. Mais comme toujours chez Sempé, ce qu’on perçoit c’est le ridicule de toute vanité, et la solitude touchante, les petites joies grappillées, et puis l’absurdité de nos vies dérisoires qui se pressent, mais vers quoi ?

Sempé ne perd rien du comique de situation, jusqu’à l’inventer. Le journal l’Express l’avait envoyé en reportage à Cap Canaveral pour le lancement de la fusée mais il préfère imaginer des astronautes, qui au moment de gagner l’infini des étoiles, échangent leur désarroi face à leur vie de couple et hésitent à affronter à l’inconnu d’une nouvelle rencontre amoureuse.

Tout chez lui est adorable, solidaire, compatissant pour les êtres qui persévèrent farouchement dans l’erreur ou qui doutent. On lit dans cet album, les lettres qu’il envoie à un Américain qui souhaite l’exposer. D’années en années, Sempé renâcle, recule, doute de son talent, renonce, promet. Alors que c’est un absolu génie du trait, et de l’humour, pétri de tendresse pour son semblable qui, tout comme lui, conserve au fond de soi, le meilleur de l’enfance : l’insouciance, l’inachevé, le rêve et la capacité de construire des frégates avec des bouts de gomme, de papier et un simple crayon.

Sempé en Amérique parait chez Denoël et l’exposition de ses dessins se tient à la Fondation Folon à La Hulpe jusqu’au 15 janvier.