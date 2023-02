Semons la fève des marais, une légumineuse à inviter au potager

Originaire des pourtours de la Méditerranée et du Proche-Orient, la fève, disponible dans les catalogues des grainetiers et sur les présentoirs des jardineries, ne figure pas chez nous dans tous les potagers, alors que la plante donne pleinement satisfaction sous notre climat. C’est sans doute la méconnaissance des façons de la cuisiner qui constitue un frein pour sa culture. Mais de plus en plus de personnes cherchent à réduire leur consommation de viande pour une alimentation plus saine et plus respectueuse de la planète. La fève sera donc désormais plus présente dans les lopins et cultures de balcons.