Semi-conducteurs : Ursula von der Leyen appelle à produire en "masse" dans l'Union européenne

Les pays de l'Union européenne (UE) doivent investir pour "produire en masse" des semi-conducteurs sur le continent afin de réduire la dépendance envers l'Asie dans ce secteur stratégique, notamment pour la transition énergétique, a exhorté mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Nous avons besoin d'une production de masse en Europe", a-t-elle déclaré lors du lancement du chantier d'une vaste usine de semi-conducteurs à Dresde, à l'est de l'Allemagne, en compagnie du chancelier Olaf Scholz. Avec cet investissement de plus de 5 milliards d'euros, le groupe allemand Infineon va produire, à partir de 2026, des tranches de silicum de 300 mm de diamètres pour des semi-conducteurs. Il s'inscrit dans la course de l'Union Européenne pour accroître sa production de ces composants indispensables pour l'industrie numérique et la transition écologique, actuellement dominée par l'Asie.

20% du marché mondial en 2030

Les 27 États membres et le Parlement se sont notamment entendus mi-avril sur l'objectif d'atteindre 20% du marché mondial en 2030, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. "Nous voyons tous à quel point les risques géopolitiques ont grimpé. C'est pourquoi il est vital que l'Europe renforce ses chaînes d'approvisionnement", a justifié Ursula von der Leyen lundi. "Cela nécessite d'élargir notre part de marché et notre propre capacité de production", a-t-elle ajouté.

Les tensions géopolitiques autour de Taïwan -l'un des plus gros fabricants du monde de puces électroniques via le groupe TSMC- accroissent les inquiétudes sur l'approvisionnement, alors même que le secteur a connu des pénuries ces dernières années en raison du Covid-19 et d'une trop forte demande. Ces puces sont indispensables pour l'industrie, et notamment les technologies vertes (batteries, éoliennes, solaires) et le numérique. "Nous avons besoin de semi-conducteurs, de beaucoup de semi-conducteurs", a ainsi martelé le chancelier Olaf Scholz, qualifiant cette production de "pétrole du 21ème siècle" lors de l'inauguration mardi.

L'Allemagne est une place forte de la production de semi-conducteurs en Europe, particulièrement la région de Dresde, surnommée la "Silicon Saxony". Outre des groupes allemands comme Bosch et Infineon, l'Américain Intel a un projet d'usine de pointe à Magdebourg (nord-est).