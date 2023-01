Au-delà de la pénurie de semi-conducteurs, la capacité de production britannique a aussi pâti des coûts très élevés de l’énergie et d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement en Chine en raison des confinements liés au Covid-19. Ces facteurs ne sont pas spécifiques au Royaume-Uni et ont pesé sur la production à l’échelle mondiale. Mais le pays a souffert en outre de fermetures d’usines. Le secteur espère pouvoir enfin souffler l’an prochain, grâce à une atténuation des pénuries de semi-conducteurs. "Nous entamons 2023 avec un peu plus d’optimisme", a assuré Mike Hawes.