Semer sans rien dépenser : les meilleures astuces récup'

Inutile d’acheter du petit matériel pour les semis de légumes et fleurs annuelles à repiquer. Les rayons des jardineries et les catalogues en ligne présentent nombre d’ustensiles, mais les tomates grandiront aussi bien dans des gobelets en plastique récupérés au bureau dans la poubelle de la machine à café. Quantité de récipients conviennent parfaitement pour les germinations et les premières croissances