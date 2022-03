"Semele" d’Haendel, le nouvel enregistrement de Leonardo Garcia Alarcon

Oratorio ou opéra ? A l’époque de sa création – 1744 –, la Semele de Haendel fut annoncée comme oratorio. Haendel avait abandonné l’opéra pour se consacrer aux grands oratorios sacrés, et l’œuvre, composée sur un livret en anglais et non en italien, comprend de grandes pages chorales emblématiques de cette nouvelle pratique. Mais quand le public londonien découvrit cette histoire de princesse mortelle courtisée par l’infatigable Jupiter, il eut l’impression d’un opéra déguisé. Et pas à tort.

On se souvient d’avoir vu en Belgique à l’Opéra flamand une belle production de l’œuvre mise en scène par Robert Carsen, d’abord créée au festival d’Aix-en-Provence et immortalisée ultérieurement en DVD avec Cecilia Bartoli. Cette fois, c’est de Namur que vient ce nouvel enregistrement - audio : Leonard Garcia Alarcon, dans la foulée de son bel enregistrement de Samson, revient avec le Millenium Orchestra et le Chœur de chambre de Namur pour une version pleine d’intensité. Pas de stars dans la distribution, mais une équipe qui tient bien la route : Ana Maria Labin, Matthew Newlin, Dara Savinoya, Chiara Skerath, Lawrence Zazzo, Andreas Wolf et Gwendoline Blondeel.

3 CD Ricercar/Outhere