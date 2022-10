Semaine mondiale de l’Allaitement : quels bienfaits pour le bébé et sa maman ?

Les difficultés sont multiples : inconfort qu’on peut ressentir face à cette poitrine gorgée de lait, ou - au contraire - cette impression qu'on n'a pas assez de lait. Les douleurs, la reprise du travail avec le stress que cela engendre, l’opinion du conjoint, etc.

Il va s’agir pour l’entourage et les professionnels qui gravitent autour de la famille de valoriser les compétences du parent et celles de bébé, pouvoir guider et orienter avec hauts et bas et trouver les ressources pertinentes à proposer aux parents pour que cette expérience soit positive. Le soutien de l’entourage favorise et à démarrer et à poursuivre l’allaitement.

Il peut faire quoi ? Déjà remplacer les conseils parfois trop nombreux par des services concrets et aides, rassurer, que les moments difficiles sont transitoires pour que la mère n’ait pas l’impression qu’à la moindre difficulté rencontrée son entourage remette en cause en proposant de donner un biberon. Des actes concrets donc comme préparer un petit repas. Pour les employeurs, ils peuvent soutenir et faciliter la tâche : mettre un local à disposition en dehors de l’espace de travail pour tirer tranquillement son lait et un frigo à proximité.

Ne surtout pas hésiter à se tourner vers le Pep’s de l’ONE dont un des rôles est d’accompagner même avant naissance jusqu’au premières années de vie de l’enfant les choix et hésitations des parents au niveau de l’alimentation