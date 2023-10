Semaine mondiale de l’allaitement maternel : ne plus choisir entre allaiter ou travailler

Coralie Vossen a un bébé de 17 mois qu’elle allaite encore toujours. Et pourtant, cette sage-femme, qui travaille à l’hôpital Erasme à Bruxelles, a repris le travail depuis plusieurs mois. Mais ici, tout est fait pour que le personnel de l’hôpital puisse concilier allaitement et vie professionnelle. Et Coralie peut s’éclipser discrètement dans une pièce spécialement aménagée pour qu’elle puisse en toute tranquillité y tirer son lait. "Ce n’est pas toujours évident. Je dois trouver le moment opportun pour pouvoir aller tirer mon lait. Généralement, j’attends un moment plus creux où je peux laisser mes patientes à mes collègues. Elles savent que je suis absente quelques minutes pour pouvoir faire ça. Et j’ai à disposition un frigo à lait maternel où il y a tout ce qu’il faut pour le conserver à bonne température."

Ysaline Gonze a, elle aussi, vécu la même expérience. Pour son premier enfant, elle était alors sage femme. Et tout s’est bien passé. L’expérience fut plus difficile pour le deuxième car elle était devenue cheffe d’unité en maternité. Deux mois après la reprise du boulot, elle a dû arrêter l’allaitement : "le stress d’une nouvelle fonction, le manque d’occasions de tirer mon lait en journée, ma production de lait a chuté assez et j’ai dû arrêter."

Il faut dire que, dans leurs fonctions, il n’est pas toujours évident de s’arrêter. Ysaline se souvient : "j’étais dans cette pièce et j’entendais que ça sonnait, ça sonnait…".

Ici, les conditions sont idéales et la compréhension totale à l’égard des femmes qui continuent à allaiter quand elles reprennent le travail. "Ce n’est pas le cas de tout le monde", conclut-elle.