Semaine historique aux États-Unis : inculpé, Donald Trump est appelé à comparaître mardi à New York

Dans l’agitation qui entoure l’affaire, la manière dont va se dérouler sa comparution est sur toutes les lèvres dans les milieux politique et médiatique. D’ordinaire, le rituel est bien rodé. Les prévenus déclinent leur nom, âge, profession, se soumettent à une prise d’empreintes digitales et sont pris en photo, le fameux "mugshot".

Cette fois, le fait qu’il s’agisse d’un ancien chef d’État fait planer des inconnues et "rien n’est encore arrêté", selon l’un des avocats de M. Trump, Joe Tacopina. "Ce n’est jamais arrivé auparavant. Jamais le Secret Service n’avait été impliqué dans une lecture de l’acte d’accusation" à aussi haut niveau, a-t-il affirmé dimanche, en référence au service chargé de protéger les hautes personnalités américaines.

Y aura-t-il un "perp walk", cette marche du prévenu entouré de policiers dans un espace public, pendant laquelle il est mitraillé par photographes et caméras ? "Je m’attends à ce qu’ils essaient de tirer le maximum possible de publicité de tout cela", a lâché Joe Tacopina. "Espérons que ce soit aussi indolore et classe que possible pour une situation comme celle-ci".

En attendant, l’ancien président se prépare à la "bataille", a-t-il poursuivi. "Parce que vraiment, (mardi) est le jour, à mon avis, où l’état de droit aux États-Unis est mort".

Si de nombreux républicains semblent faire bloc autour de lui, y compris parmi ses rivaux, l’ex-gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson a lui annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024, estimant dans le même souffle que Donald Trump devait se retirer de la course au vu de son inculpation.