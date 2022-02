Semaine du cinéma belge, Seule à mon mariage, Marta Bergman

La semaine du cinéma belge s’installe sur les écrans de la RTBF avec une fiction. La Trois diffusera le jeudi 10 février à 21h50 Seule à mon mariage de Marta Bergman, premier long métrage de fiction de la réalisatrice , un film belgo-roumain qui permet de pénétrer dans une communauté rom et de faire la connaissance de Pamela. Pamela vit seule avec sa grand-mère et son bébé. Elles occupent une grange avec un seul lit. Peu de perspectives, mais une envie de liberté et d’ailleurs. L’héroïne est un ovni dans cette communauté où la tradition s’impose à toutes, sans exception.

Marta Bergman est au micro de Christine Pinchart.