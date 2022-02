Semaine du cinéma belge : "L'Empire du silence" de Thierry Michel

Thierry Michel depuis près de 50 ans réalise des films engagés, socialement et politiquement, toujours en prise avec le réel et en écho aux grandes questions qui traversent le monde.

Il a tourné chez nous des documentaires, "Pays noir, pays rouge" et "Chroniques des saisons d’acier", et une fiction "Hiver 60", sur les grandes grèves wallonnes, mais toujours avec le souci d’être au plus près du réel.

Thierry Michel a promené ensuite sa caméra hors de nos frontières, au Brésil et en Afrique, principalement au Congo ou en RDC, dans cette région du monde en proie aux guerres. Son dernier film,"L’empire du silence", toujours en salle, revient sur plus d’un quart de siècle de crimes impunis commis au Congo ou en RDC.

Thierry Michel est au micro de Christine Pinchart.