Semaine du bio : l’Archenterre, pionniers du maraîchage bio "Il y a vingt ans, ça n’attirait quasiment personne"

Le site de six hectares proche du village de Walhain-Saint-Paul est entièrement dédié aux légumes et plantes aromatiques. Vincent Cantaert et son épouse s’y sont installés il y a quinze ans, après s’être lancés dans le maraîchage bio en 2002, à Corroy-le-Château. "Sur différents petits terrains qu’on avait en occupation précaire, on totalisait 65 ares de cultures en plein air et 13 ares de serres, se souvient-il. On a eu l’opportunité d’acheter ce terrain sur Walhain et on y cultive deux hectares en plein air et 6000 mètres carrés de serres". Les serres permettent de cultiver quasiment toute l’année et de bannir l’usage des pesticides. "Elles permettent effectivement de se protéger de certains insectes nuisibles ou des maladies cryptogamiques et des champignons qui attaquent les plantes. C’est le cas pour des cultures comme les tomates", précise le cultivateur.