Semaine des carnavals : se déguiser est "une manière de jouer les forces de la peur contre les forces du bien"

À Binche, Malmedy, Dolhain, Andenne ou encore Fosses-la-Ville, les chapeaux, les déguisements, les masques sont de sortie durant cette semaine de carnavals. Si la joie est palpable, et certainement après deux années de report pour cause de Covid, le carnaval a-t-il toujours été associé à une image positive?

"C’est une fête d’exutoire après les tensions et les privations de l’hiver et la joie de se retrouver fait partie d’une forme de soulagement d’avoir traversé l’hiver et de parfois avoir eu peur de la soudure avec le printemps", explique Geneviève Lacroix, historienne spécialisée des folklores et des traditions, au micro de Sophie Brems sur La Première.

De l’italien carnevale (composé de "carne", viande, et "levare", enlever), le mot carnaval veut dire se priver de viande. "Le carnaval commence le lendemain de l’Épiphanie et le Mardi gras, que nous fêtons demain, est le dernier jour du carnaval. Le début du carême est le lendemain, le mercredi, à partir duquel, dans les traditions chrétiennes, on ne mangera plus gras, et donc plus de viande", développe l’invitée de Matin Première.