Semaine de quatre jours : le projet d’arrêté royal approuvé et soumis aux syndicats

Chaque organisation peut en outre ajouter ses propres accents en tenant compte de l’organisation du travail existante, des besoins de l’organisation et des membres du personnel. Cette approche s’inscrit aussi dans la politique de déconnexion de l’administration fédérale, selon la vice-Première ministre Groen. Un membre du personnel peut solliciter ces mesures si elles sont prévues au sein de son organisation fédérale et s’il dispose de l’autorisation du fonctionnaire dirigeant. L’autorisation est valable pour trois mois au minimum et pour six mois au maximum. Le membre du personnel ne peut pas être contraint de travailler suivant un de ces régimes de travail en particulier. Après consultation syndicale, le texte sera transmis pour avis au Conseil d’État.