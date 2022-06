Semaine de quatre jours, droit à la déconnexion ... le gouvernement fédéral finalise son premier job deal

des mesures permettant de mieux articuler vie professionnelle et vie privée (semaine de 4 jours autrement dit la possibilité pour un travailleur de prester quatre fois dix heures par semaine et de bénéficier donc d’un jour de repos supplémentaire ou de réduire son temps de travail pendant une semaine et de l’augmenter la semaine qui suit afin de mieux s’adapter, par exemple, à la garde alternée d’enfants, droit à la déconnexion numérique, …)