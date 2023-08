Semaine de quatre jours : des bienfaits sur la santé à long terme.

"Il est important de noter que cette réduction continue du nombre d’heures de travail n’a pas été obtenue par une augmentation de l’intensité du travail, où les personnes ont dû accélérer et faire passer cinq jours de tâches en quatre. Au contraire, ils ont travaillé plus efficacement et ont continué à améliorer leurs capacités au fil de l’année", explique la professeure Juliet Schor, économiste et sociologue au Boston College.

Ces conclusions viennent confirmer les premiers retours d’expérience de salariés britanniques ayant également expérimenté la semaine de quatre jours, cette fois entre juin et décembre 2022, toujours sous la houlette de 4 Day Week Global. D’après des chiffres présentés récemment par l’organisation à but non lucratif, 39% des 3000 salariés concernés se disaient moins stressés à l’issue du programme. Et globalement, leur santé mentale et physique s’était considérablement améliorée.