Semaine de la santé mentale : un focus sur la jeunesse

La pandémie Covid-19 a mis sur le devant de la scène un sujet longtemps tabou : la santé mentale. Si les aprioris n’ont pas tout à fait disparus autour du sujet, la sensibilisation se poursuit, la parole se libère. Du 10 au 16 octobre, la Semaine de la santé mentale propose une centaine d’activités en Wallonie. Les services d’aide en santé mentale mais aussi le secteur social et culturel se réunissent pour proposer un riche programme : Cinéma, théâtre, ateliers bien-être, conférences, petit-déjeuner, jeux, webinaires… Des activités destinées aux jeunes et leurs parents, aux professionnels de l’aide et du soin, et au grand public.

Cette année, le focus est fait sur les jeunes "Comment se construire dans la société d’aujourd’hui ? " Entre les retombées de la pandémie, la guerre en Ukraine ou l’éco-anxiété, l’époque que nous vivons se révèle source d’anxiété pour de nombreux jeunes. Aujourd’hui, les recherches sont unanimes pour affirmer que les jeunes constituent la tranche de la population pour laquelle l’impact psychologique de la pandémie a été le plus conséquent. A cela s’ajoutent les inégalités sociales : les jeunes plus précaires sont aussi les plus fragiles concernant la santé mentale. Durant cette semaine d’activités et de conférences, les professionnels et associations tente d’informer les plus jeunes et leur entourage, le sujet souffrant d’une stigmatisation encore trop importante. Ils tentent d’offrir des solutions de prévention notamment en favorisant un cadre sécurisant et bienveillant pour les adolescents et jeunes adultes au-delà des soins de santé spécialisés, notamment dans leurs clubs de sport, leurs familles, leur école…

Tout le programme des activités.