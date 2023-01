Semaine de la musique belge sur Tipik : nos découvertes et émissions spéciales

La Semaine de la musique belge met en valeur les talents belges (logique) et commence dès dimanche en TV sur Tipik avec La Nuit de la musique belge, présentée par Béné.

Ensuite, de lundi à vendredi entre 18 et 19 heures, Samy et Lou reçoivent les talents de demain choisis par Tipik pour des interviews et sessions acoustiques (à retrouver ensuite sur Auvio). Talents qu'on vous détaille ci-dessous et qui sont aussi nos coups de coeur de la semaine.

Et le vendredi 3 février, Romain joue les prolongations en mode plus électro à partir de 19 heures.