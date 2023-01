Semaine de la musique belge : revivez le live de Doowy chez Samy & Lou

C'est la semaine de la musique belge, une semaine consacrée aux talents de demain de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour ce premier jour de sessions en studio chez Samy & Lou, c'est Doowy qui nous a rendu visite. Il représente la pop en français venue de Bruxelles dans tout ce qu'elle a de plus fraîche. Il chante, il écrit, compose et est multi-instrumentaliste, ce qui lui vaut notamment d'être l'un des musicien de scène de Lost Frequencies. Chez nous, vous avez découvert Doowy avec son single "Te Plaire" issu de son EP "Contre-Nuit".

Cette fois, c'est avec un nouveau single qu'il arrive et qu'il nous joue en exclusivité avant sa sortie, voici "Soirées Tropicales" en version live.

Pendant cette semaine spéciale, on a challengé nos artistes en leur demandant une cover et Doowy a choisi de revisiter "La fille sur le toit" d'Alice on the Roof dans son propre univers.