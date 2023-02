Semaine de la musique belge : on vous fait découvrir Essyla chez Samy & Lou

C'est la semaine de la musique belge, une semaine consacrée aux talents de demain de la fédération Wallonie-Bruxelles.

En 2021, vous l'avez découverte dans The Voice Belgique en finale de la saison 9 (face à Jérémie Makiese) sous le nom d'Alice Van Eesbeeck, c'est maintenant sous le pseudo Essyla que vous pourrez la retrouver. Nom qui est une déclinaison d'Alice, son prénom lu à l'envers. Sa voix unique, son groove et son univers colorés ont de quoi séduire. Un conseil, gardez la à l'œil pour les mois à venir...

C'est son titre "Let you go" qu'elle nous propose ici en exclusivité pour Tipik, en direct chez Samy et Lou !