Semaine de la musique belge : Neolys présente son nouvel EP "SuperfluX"

C’est la Semaine de la musique belge sur tous les médias de la RTBF. Votre radio VivaCité, révélatrice de talents, met en avant cinq nouveaux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et celui qui ouvre cette semaine, c’est Neolys.

Son nom est la coordination de deux entités : Neo comme le personnage du film Matrix, et le lys qui, en plus d’être une syllabe de son nom de famille, fait référence à la fleur emblème de la ville de Bruxelles dont il est originaire.

C’est après un grave accident de la route qu’il a choisi de faire de la musique à temps plein. "J’ai commencé à me poser des questions un peu plus existentielles sur la vie", confie-t-il au micro de Bruno Tummers.

Il a depuis sorti trois singles, et un EP en début d’année qu’il était venu présenter dans le 8/9 le 26 janvier : SuperfluX, un clin d’œil au flux dont on est tous abreuvés du matin au soir, sur les réseaux sociaux et aux infos.