Semaine de la musique belge : Mewhy a clôturé la semaine chez Samy & Lou

C'était la semaine de la musique belge, une semaine consacrée aux talents de demain de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Mewhy, c’est un vrai intellectuel de la musique, il l’a étudiée au Jazz Studio et à la SAE institute. Avec de nombreuses influences instrumentales soul, une vibe reggae et une énergie pop très pêchue, l’artiste n’en finit pas de nous surprendre. On l’a découvert sur Tipik avec son titre "Tout Contrôler" qu’il était aussi venu nous présenter en live. Cette fois c’est avec "Pourquoi Moi", clin d’œil assumé à son nom d’artiste en anglais, que vous risquez d’entendre parler de lui.

C’est ce nouveau titre qu’il nous a joué vendredi chez Samy & Lou, en direct sur Tipik !