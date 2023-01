Semaine de la musique belge : Mentissa, la nouvelle sensation pop belge

À l’occasion de la semaine de la musique belge, la RTBF met à l’honneur 14 artistes de notre beau pays. Tout au long de la semaine, découvrez ou redécouvrez sur les réseaux sociaux des radios de la RTBF, des artistes émergents aux styles musicaux variés : du rock à la musique classique, en passant par le rap et la pop, sans oublier évidemment la pop française.

La semaine sera clôturée en apothéose par une soirée exceptionnelle sur Tipik en TV, où la nouvelle génération rencontrera des artistes incontournables pour vous offrir des interprétations inédites de titres qui font l’histoire de la musique belge. Aux côtés de Bénédicte Deprez, le temps d’une chanson, ces artistes vont mélanger leur univers pour vous offrir de très grands moments de musique.

Au programme : Sharko et Gros Cœur, Henri PFR et Amy Morrey, Alice on the Roof et Mentissa, Gandhi et Roswein, Ozark Henry pour un duo avec Aucklane, Messieurs Frank Braley et Valère Burnon. Et on finira cette nuit de la musique belge en beauté avec Selah Sue et Yellowstraps.