Semaine de la musique belge : Marvett était en live chez Samy & Lou

C'est la semaine de la musique belge, une semaine consacrée aux talents de demain de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce mardi, c'est Marvett qui était avec nous en direct sur Tipik. Tout en simplicité avec quelques airs de guitare qui nous transportent vers des côtes américaines ensoleillées, l'artiste pop débarque avec un réel univers. C'est avec "Because I Love You" que vous l'avez découvert au grand jour sur les ondes. Sur scène, vous avez peut-être eu la chance de le découvrir au Ronquières festival 2022 pour lequel il a gagné le concours tremplin.

C'est son single "Fou" qu'il interprète ici pour Tipik et dans l'exercice de la cover, Marvett a décidé de s'attaquer au titre "Dilemme" de Lous and the Yakuza.