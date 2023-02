Semaine de la musique belge : Bienvenue à Moli en studio avec Samy & Lou

C'est la semaine de la musique belge, une semaine consacrée aux talents de demain de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Aujourd'hui, on vous présente la plus british des belges dans sa musique.

Moli est une jeune compositrice qui propose une pop résolument emprunte de ses idoles rock et folk des années 70 et 80. L'artiste a aussi écrit pour de nombreux artistes pop, elle est notamment créditée sur le morceau "Breaking Me" du DJ Topic et A7S.

En solo, elle nous arrive avec le titre "Crying in the Swimming Pool" qu'elle a interprété dans une version acoustique épurée en direct chez Samy et Lou.