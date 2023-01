Semaine de la musique belge : Aucklane, la relève du rock belge

Pour la semaine de la musique belge, Classic21 a choisi d’inviter Aucklane !

Porté par les nombreux talents de l’envoûtante Charlotte, frontgirl, guitariste, songwriter et chanteuse surdouée, le groupe Aucklane s’inscrit dans la veine indie-rock la plus pure et élégante qui soit. Un peu comme si les Arctic Monkeys de la grande époque officiaient aux côtés de Florence and The Machine !

Leur univers est sombre et classieux, romantique et poétique. Jugez plutôt en écoutant "Gamblers", le premier single du groupe, où les basses lancinantes s’entremêlent avec les riffs de guitares précis et les refrains entêtants.

En 2 ans à peine, ce combo rock liégeois s’est fait un nom sur la scène musicale belge grâce à 3 singles et un EP tous salués par la critique. En live, le public se presse pour assister à leur show déchaîné.

Avec Aucklane la relève du rock belge est assurée !

Ce dimanche 29 janvier à 20:05 sur Tipik en TV, Aucklane interprétera "We will meet again" en duo avec Ozark Henry. Une prestation exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte.