Semaine de la mobilité : un travailleur belge sur cinq fait la navette plus de deux heures par jour

Un travailleur belge sur cinq fait la navette pendant plus de deux heures par jour, ce qui fait de la Belgique l’un des pays les plus navetteurs d’Europe, avec l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne. Les Belges font en outre partie du groupe de tête européen avec la plus grande distance domicile lieu de travail parcourue, ressort-il mercredi d’une étude internationale sur ce sujet du prestataire de services RH SD Worx.

Outre la Belgique, l’Espagne compte également 20% de "grands navetteurs" passant plus de deux heures sur la route pour aller travailler et revenir du boulot. En Italie, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ils sont même près d’un quart dans ce cas de figure, selon cette enquête menée auprès d’un peu plus de 10.000 travailleurs dans dix pays européens et publiée à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité (16-22 septembre).