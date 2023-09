Semaine de la mobilité : qu’est-ce qui a changé en vingt ans ?

Beaucoup de changements

Il y a 21 ans, les villes européennes, et donc aussi les Belges, ne connaissaient pas encore la trottinette électrique. Rouler à vélo à Bruxelles était considéré comme relevant de l’exploit et la rue de la Loi comptait encore cinq bandes de circulation et aucune piste cyclable. Depuis, la place donnée aux piétons et à la mobilité douce n’a fait que croître. Les transports en commun se sont développés et le télétravail s’est popularisé.

Mais dans le même temps, il y a eu toujours plus de voitures sur nos routes et le nombre moyen de kilomètres qu’elles effectuent a aussi augmenté (16.600 km en 2022 contre 15.000 en 2002). Ce n’est donc pas anodin si la semaine de la mobilité met systématiquement l’accent sur les villes et agglomérations. C’est dans ces lieux exigus concentrant une forte population que le changement de comportement est le plus simple à réaliser puisque les alternatives à la voiture sont nombreuses et les trajets plus courts. C’est aussi là que les effets de la pollution automobile se font le plus sentir et qu’il est nécessaire d’agir pour des questions de santé publique.