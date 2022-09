Semaine de la mobilité : deux ans après son lancement le STI a-t-il fait ses preuves à Namur ?

En 2020, la ville de Namur se dotait d’un système de transport intelligent : le STI. Objectif : collecter grâce à des caméras et des bornes de comptage une série d’informations permettant de guider les automobilistes. Les renseignements diffusés sur des écrans peuvent concerner les temps de parcours, les alternatives en transport en commun ou encore les parkings disponibles. Selon l’échevine namuroise de la mobilité Stéphanie Scailquin, le STI répond à une demande : " C’est impossible de savoir combien d’automobilistes lisent quotidiennement la trentaine d’écrans placés aux entrées de la ville et sur les boulevards mais on constate en tout cas que quand ils sont en panne, nous avons un retour. C’est qu’ils sont donc utilisés ! "

Unique en Wallonie, le STI est aussi très utile pour les autorités namuroises qui peuvent, grâce à ce système intelligent, collecter des informations en temps réel afin de planifier au mieux des investissements en matière de mobilité. Ceux-ci peuvent concerner les automobilistes mais aussi les cyclistes ou les piétons.

Afin de faciliter et d’optimiser les déplacements en ville, d’autres outils sont encore envisagés dans le futur. Ainsi, à l’instar de ce qui se fait dans des villes comme Helsinki ou Londres, Namur pourrait dans quelques années favoriser le déplacement multimodal en proposant un système de carte unique qui permettrait non seulement de prendre les transports en commun comme le bus, le train et même le téléphérique mais aussi de réserver un vélo, une trottinette ou encore un parking.