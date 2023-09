Semaine de la mobilité : comment devient-on batelier ?

Tom, Ambre, Nathan, Solomon et Zoé ont 15 ans et suivent la formation de batellerie au centre d’éducation et de formation en alternance de Huy pour en faire leur métier. Le matin, ils suivent des cours théoriques. L’après-midi est consacrée à la pratique.

Dans leurs cours pratiques, ils apprennent par exemple à amarrer, faire des nœuds ou encore à déplacer un canoé sur le bateau. C’est aussi l’occasion de faire un point sur la sécurité et de tester les gilets de sauvetage.

Cela ne fait que 2 semaines qu’ils ont commencé leur formation mais ils ont déjà très envie d’être bateliers !