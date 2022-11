Semaine de la frite : "On a dû se résigner à augmenter nos prix, mais pas celui du cornet"

L’année a cela dit été compliquée pour la friterie néo-louvaniste. La canicule a obligé les gérants à fermer plus longtemps que leur période de congés annuelle. Mais c’est surtout la hausse des prix qui a joué les trouble-fêtes : les pommes de terre ont augmenté, mais surtout l’huile, les sauces et la viande pour les burgers. La facture d’énergie a aussi été multipliée par deux. "On est à présent à 800 euros par mois, rien que pour l’électricité. Heureusement, le gaz chez nous est en bouteilles, et il a moins augmenté que le gaz de ville", explique Sébastien. En conséquence, le commerçant a dû modifier les prix sur sa carte. "Je n’ai pas voulu toucher à celui des frites ni des boissons, mais certains burgers ont augmenté de 40 cents, ce qui n’est pas énorme. Je n’avais pas envie d’augmenter. Mais quand j’ai vu que je n’avais plus assez de sous pour payer tout le monde, j’ai dû me résigner", regrette-t-il.