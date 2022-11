Semaine de 4 jours : un projet-pilote universitaire international, avec maintien du salaire complet, fortement plébiscité

Plus de 30 entreprises de divers secteurs (informatique, gastronomie, consultance, construction…) et 900 employés ont pris part au projet-pilote, encadré par des chercheurs de Boston, Cambridge et Dublin.

Selon le sondage réalisé, deux tiers des entreprises entendent conserver par la suite la semaine de quatre jours avec maintien du salaire, les autres n’ayant pas encore pris de décision ou songeant aussi à la faire. Aucune entreprise n’affirme vouloir revenir définitivement à la semaine de cinq jours.