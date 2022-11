Semaine de 4 jours de travail : pourquoi n'avons-nous pas réduit le temps de travail ?

Et depuis ce lundi 21 novembre, les travailleurs du secteur privé et du secteur public (soins de santé, prophylaxie, hygiène, industrie et commerce uniquement) sont autorisés à demander à ne travailler que quatre jours par semaine au lieu de cinq pour une période de six mois. Mais il s’agira bien d’une semaine compressée, le travailleur prestera autant d’heures sur quatre jours que s’il en avait travaillé 5. La demande sera soit validée via une modification du règlement de travail (si le travailleur s'engage à prester 9h30 par jour ou 38h par semaine), soit via une convention collective de travail (si l'employeur s'engage à prester plus de 9h30 par jour ou un maximum de 40h par semaine.)

"Nous avons également pensé aux parents séparés qui auront la possibilité de réduire leur temps de travail une semaine et de l’augmenter la semaine qui suit, pour s’adapter à la garde alternée de leurs enfants", complète le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS). "Dans les deux cas, c’est toujours le salarié qui prend l’initiative."