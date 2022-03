Semaine Coppi et Bartali : Victoire finale de Eddie Dunbar, la dernière étape à Josef Cerny

L'Irlandais Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers) a remporté samedi la 37e édition de la Semaine internationale Coppi et Bartali cycliste (2.1) disputée en Italie. Le Tchèque Josef Cerny (Quick Step-Alpha Vinyl) s'est offert la victoire dans la 5e et dernière étape entre Casalguidi et Cantagrillo qui était longue de 160 km.

Il a devancé son coéquipier le Français Rémi Cavagna qui l'avait rejoint dans le dernier kilomètre. La troisième place est revenue à l'Israélien Omer Goldstein (Israel-Premier Tech). Tous trois étaient membres de l'échappée de dix coureurs qui s'était formée dès le 5e kilomètre. Le trio s'est isolé en tête après 110 km. À une petite vingtaine de kilomètres de l'arrivée, alors que l'avance du trio était de près de 8 minutes sur le peloton, Cerny est parti seul. Goldstein dut faire la poursuite seul ce dont profita Cavagna. Le Français fila retrouver son coéquipier dans l'ultime kilomètre pour franchir la ligne comme à la parade.

Fabio Van den Bossche (Alpecin-Fenix), le premier Belge à l'arrivée samedi, a pris la 6e place. Le peloton avec tous les favoris a terminé à 4:23.

Ce 9e succès pro de Cerny, le premier en 2022, est aussi le 16e de la formation belge du WorldTour depuis le début de la saison.

Dunbar décroche à 25 ans sa première victoire pro. Il succède au palmarès au Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), lauréat l'an dernier devant son compatriote Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl).