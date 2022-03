Semaine Coppi et Bartali : Mathieu van der Poel après sa première victoire : "J’ai pris beaucoup de plaisir"

Mathieu van der Poel a décroché sa première victoire de la saison vendredi lors de la quatrième étape de la Semaine Coppi et Bartali. Le Néerlandais a d’abord fait partie de l’échappée avant de remporter le sprint massif.

Van der Poel s’est finalement imposé devant le Britannique Ethan Hayter et l’Arlonais Rémy Mertz. "J’aime courir de cette manière", a confié Van der Poel après l’arrivée. "Je ne m’attendais cependant pas à remporter le sprint. Dès que j’ai été repris par le peloton, je me suis concentré sur le sprint et j’ai essayé de récupérer. Je sentais que j’avais encore les jambes pour faire un bon sprint."

Avec cette première victoire de la saison pour son cinquième jour de course, 'MVDP' confirme que ses soucis de santé sont de l’histoire ancienne. "Je me sentais bien aujourd’hui. J’aime courir de cette manière. J’ai pris beaucoup de plaisir."

Après la Semaine Coppi et Bartali, Van der Poel prendra le départ de À travers la Flandre mercredi puis le Tour des Flandres le dimanche 3 avril.