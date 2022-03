Semaine Coppi et Bartali : Le Suisse Mauro Schmid remporte la première étape

Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) a levé les bras à Riccione, théâtre de l'arrivée de la première étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali (2.1). Mardi sur les bords de la mer Adriatique, le Suisse a battu au sprint son compagnon d'échappée, l'Irlandais Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers) après 164,6 kilomètres au départ de la station balnéaire.

Le Suisse et l'Irlandais ont faussé compagnie au peloton à l'entame des 20 derniers kilomètres. Leur écart a grandi pendant 10 kilomètres pour atteindre 0:46. Le duo a ensuite résisté au retour des poursuivants pour se jouer le bouquet.

Plus véloce que Dunbar, Schmid a décroché son 2e succès chez les pros après celui acquis lors de la 11e étape du Giro en 2021, celle qui empruntait le parcours des Strade Bianche. Le Suisse de 22 ans, forcément leader du général, apporte un 14e succès cette saison au Wolfpack, qu'il a rejoint en début d'année.

Derrière, le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) et l'Érythréen Natnael Tesfatsion (Drone Hopper - Androni Giocattoli) complètent le top 5.

En début de journée, un groupe de quatre coureurs, avec Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB), a rapidement pris la fuite. Après avoir longtemps compté près de 4:00 d'avance, le quatuor a été repris à 34 bornes de l'arrivée.

Mercredi sera une journée taillée pour les baroudeurs avec 165,9 kilomètres entre Riccione et Longiano, où l'arrivée sera jugée au terme d'un dernier kilomètre en montée.

La course à étapes italienne se terminera samedi à Cantagrillo, où le successeur du Danois Jonas Vingegaard, vainqueur de deux étapes et du général, sera connu. Il avait devancé son compatriote Mikkel Honoré et l'Australien Nick Schultz.